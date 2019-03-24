TSK, Suriye’de devriye sayısını artırdı

- Reklam -

Türk Silahlı Kuvvetleri, Rusya ve rejim kuvvetlerinin saldırılarını azaltması sonrası Suriye’de devriye sayısını artırdı.

TSK, İdlib’in kuzeyi ile Halep’in güneybatısına denk gelen doğu güzergahlarında devriye turlarını artırırken, söz konusu bölgelerde bir haftadan beri çatışma yaşanmadığı öğrenildi. TSK konvoyları önceki gün kuzey kesimlerinde birbiri ardına devriye yaptıktan sonra dün de doğu hattında devriye yapıp, Halep’in güneybatı kırsalına kadar indi. TSK’nın devriyesi boyunca olumsuz herhangi bir gelişme yaşanmazken, konvoy silahlı-silahsız insansız hava araçları (İHA) tarafından havadan gözetlendi. Kuzeyde, İdlib ile Afrin arasındaki geçişlerin de yeniden açıldığı bildirildi.

RUS İHA’SI DÜŞTÜ İDDİASI

Yerel kaynaklar, İdlib’in güneyinde ise Rus savaş uçaklarının havadan, rejim birliklerinin de karadan saldırılarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar, Ceyş El İzze grubunun güney uçtaki Latamina’nın kırsalında keşif uçuşu yapan Rusya’ya ait bir İHA’yı düşürdüğünü iddia etti. Rusya’ya ait SU-34 tipi savaş uçağı ile rejim güçleri toplarla Han Şeyhun’u yoğun şekilde bombaladı. Rejim güçlerinin, İdlib’in güneybatısındaki Gab düzlükleri ile güneyde Kafr Zita ve Kül Şeriat köylerine füze ve top atışları yaptığı da bildirildi. Yine güneyde Aziziyah’da rejim ile muhalif unsurlar arasında yoğun çatışmalar yaşandığı da bölgeden gelen bilgiler arasında yer aldı. Muhalif gözlemciler İdlib merkezinin Fua ve Keferya semtleri ile Han Şeyhun ilçesinin çevresine önceki gün yapılan hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğünü, 28 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

HÜRRİYET