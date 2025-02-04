TSKB’nin Net Kârı %47 Arttı

NET KÂRDA ANLAMLI ARTIŞ

TSKB’nin net dönem kârı 2024 yılı itibarıyla 10,2 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, 2023 yılının aynı dönemine göre %47 artış gösteriyor.

FAİZ GELİRLERİ VE GİDERLERİNDEKİ DENGE

Banka, faiz gelirlerinde %62 oranında bir artış sağlayarak 30,3 milyar TL’ye ulaştı. Ancak, faiz giderleri de %80 oranında yükselerek 14,4 milyar TL seviyesine geldi.

ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİNDE BÜYÜME

TSKB, net ücret ve komisyon gelirlerini %19 artırarak 819,7 milyon TL seviyesine yükseltti.

FINANSAL VARLIKLARDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Bankanın toplam finansal varlıkları %30 büyüyerek 35,7 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynakları ise %11 artışla 33,1 milyar TL’ye yükseldi.

KREDİ PORTFÖYÜNDE SABİTLİK

TSKB’nin kredi portföyü 168,8 milyar TL seviyesinde sabit kalırken, beklenen zarar karşılıkları %7 azalarak 8 milyar TL’ye düştü.

GENEL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK HEDEFLER

2024 yılı itibarıyla TSKB, net kârını ve finansal varlıklarını artırırken faiz gelirlerinde kayda değer bir artış sağladı. Özkaynaklarını güçlendiren banka, kredi portföyünü sabit tutarken risk yönetimini iyileştiriyor. Bu veriler, bankanın istikrarlı büyüme stratejisinin ve finansal gücünün devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: KAP