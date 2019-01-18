TSK’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda 72 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.