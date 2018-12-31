TSK’da görev değişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önemli değişim. General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Afrin Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel İkinci Ordu Komutanlığı’ndan alındı. 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut da 3. Ordu Denetleme Değerlendirme Başkanlığı’na atandı. Orgeneral İsmail Metin Temel, TSK’nın en kapsamlı sınır ötesi harekatlarını yönetmişti. Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atandı.

Son dakika haberi! Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya’da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli’de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.

Söz konusu atamalar Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçekleştirildi.

NTV