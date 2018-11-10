TSK’dan 10 Kasım klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için özel bir klip hazırladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümü olan 10 Kasım nedeniyle anlamlı bir klip hazırladı.

TSK, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80’inci yılında bir video yayınladı. “Atatürk’ü görmek demek” temasının işlendiği klipte, Ulu Önder’in yurt gezileri sırasında çekilmiş özel görüntülere yer verildi.

Atatürk’ün “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” sözünün yer aldığı klipte, “Daima kalbimizdesin mesajı verildi.

NTV