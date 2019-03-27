TSK’dan 164 kişiye FETÖ’den ihraç

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamayla Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı 164 kişinin ihraç edildiği bildirildi.

TSK: FETÖ ile mücadele kapsamında 1164 personel ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor.Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL’in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK’den bin 164 personel ihraç edildi, 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

TRT