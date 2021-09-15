TSK’dan dev operasyon: 4 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın düzenlediği operasyonda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK’lı teröristin tespit edildiğini duyurdu.
Teröristler, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.