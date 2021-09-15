TSK’dan dev operasyon: 4 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın düzenlediği operasyon hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın düzenlediği operasyonda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK’lı teröristin tespit edildiğini duyurdu.

Teröristler, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.