TSK’dan dev operasyon! 8’i öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda PKK’lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanıldı.