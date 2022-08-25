TSK’dan dev operasyon! 8’i öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda PKK’lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, “Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanıldı.