TSK’dan İdlib’e sevkiyat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi sonrası Suriye’de hareketlilik artıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’e askeri sevkiyatı sürdürüyor.

Muhalifler anlaşma gereğince ağır silahları geri çekti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki çalışmalar sürerken, TSK gözlem noktalarına 20 TIR beton blok gönderdi

Suriye’de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’teki gözlem noktaları için hazırlanan 20 TIR beton blok, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan TIR’lardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözlem noktaları için gönderilen 4 TIRkonteyner da gümrük kapısından Suriye’ye geçiş yaptı.

HABERTURK