TSK’dan PKK’ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı girişiminde olduğu belirlenen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Fırat Kalkanı bölgesinden yeni bir haber geldi.

Saldırı girişiminde bulunan çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.