TSK’dan PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonda eli kanlı terör örgütü PKK’lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı.
MSB’den yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.” denildi.