TSK’dan PKK’ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Hanyaylası kırsalında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Van’ın Hanyaylası kırsalında 1’i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Han Yaylası kırsalında, 1’i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1’i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde bölge sorumlusu olmak üzere Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van’ın Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4’e yükseldiği belirtildi.