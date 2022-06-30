TSK’dan PKK’ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta düzenlediği operasyonlarda 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ” Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…” denildi.

29 terörist etkisiz

TSK, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine de misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.