TSK’nın operasyonlarında 16 bin terörist öldürüldü

2016 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonlarda 16 bin terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin kuzeyinde 2016’dan bu yana düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında 16 bin 913 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; TSK, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, DEAŞ başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için Suriye’nin kuzeyine ilk harekatını 24 Ağustos 2016’da düzenledi. Fırat Kalkanı Harekatının ilk gününde, Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017’de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ’tan kurtarıldı. Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı. Harekat 29 Mart 2017’de başarıyla tamamlandı. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ayda 3 bin 936’sı DEAŞ, 1976’sı PKK/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 5 bin 912 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekatla birlikte teröristler tarafından bölgeye döşenen 18 bin 796 el yapımı patlayıcı ve mayın Mehmetçik tarafından imha edildi. Bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

20 Ocak 2018’de ise Suriye’nin kuzeybatısında, Hatay’ın karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, belirlenen terör hedeflerini bombaladı. Harekatın en önemli ayaklarından biri Şeran beldesindeki Burseya Dağı’nın 28 Ocak’ta ele geçirilmesi oldu. Operasyonda 1 Şubat 2018’de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018’de Racu belde merkezi, 4 Mart’ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018’de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018’de ise Cinderes belde merkezi TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK’lı teröristlerden temizlendi. 18 Mart 2018 tarihinde ise Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı. Harekatla 7 bin 172 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede terör örgütü PKK/YPG tarafından döşenen 2 bin 289 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO’nun kontrolüne girdi. Bölgenin güvenliğinin sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.