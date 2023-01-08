Bir yandan yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirilirken diğer taraftan tatbikatlarla personelin hazırlık seviyeleri üst düzeyde tutuluyor. Bunlarla birlikte personel temini de önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 12 BİN 940 SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ ALINDI

Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.

Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.

MSB SÖZLEŞMELİ ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.

Buna göre; MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı 2023 yılında gerçekleştirecek. Başvuru tarihlerinin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.