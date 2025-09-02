Tsmc, Fiyat Artışı Yapmaya Hazırlanıyor

TEKNOLOJİDE ÖNEMLİ FİYAT ARTIRIMI BİLDİRİMİ

Küresel teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratacak bir gelişme meydana geldi. Tayvan merkezli TSMC, 5 nanometre (nm) ve altındaki üretim süreçlerinde fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor. Şirket, üretim masraflarındaki artış ve ABD’nin uyguladığı ticaret politikaları sebebiyle, bu gelişmiş çip teknolojilerinde fiyatları yüzde 5 ila 10 oranında artıracağını duyurdu. DigiTimes’ın kaynaklarıyla aktarılan bilgilere göre, fiyat artışından en çok etkilenecek firmalar arasında TSMC’nin en büyük müşterileri olan Apple ve Nvidia bulunuyor.

FİYAT SEVİYESİ VE STRATEJİYİ ETKİLEME

5nm, 4nm, 3nm ve gelecekteki 2nm çip üretim süreçlerinin maliyetlerindeki artış, bu dev şirketlerin stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Bu durumun, bilgisayarlar ve cep telefonları gibi geniş bir kullanıcı yelpazesini etkilemesi bekleniyor. Yeni nesil cihazlardaki maliyet artışının, Apple ve Nvidia gibi firmaların ürün fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

GELİŞMİŞ VE DAHA ESKİ ÇİPLERDE STRATEJİ FARKLILIĞI

Fiyat artışları, sadece gelişmiş üretim teknolojilerini kapsamaktadır, daha eski nesil çiplerde ise farklı bir yaklaşım benimseniyor. TSMC, performansı daha düşük olan çiplere yönelik fiyat indirimine gitmeyi planlıyor. Bu adım, talebi canlı tutmak ve pazarın bu segmentinde dengeyi sağlamak amacı taşımaktadır. Böylece daha uygun fiyatlı cihazlara olan ilgiyi artırmak hedefleniyor.

BÜYÜK YATIRIMLAR VE FİYAT POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK

TSMC’nin fiyat politikasındaki değişikliğin bir diğer önemli sebebi ise ABD’deki dev yatırımlarıdır. Şirket, Arizona eyaletinde inşaatına devam ettiği yüksek teknolojili üretim tesisi için harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Toplamda 300 milyar dolara ulaşması beklenen bu yatırımlar, gelişmiş üretim hatları ve yenilikçi paketleme teknolojilerini kapsamaktadır. Ayrıca şirket, yakın gelecekte uygulamayı planladığı 2nm çip üretim teknolojisi için de yoğun bir hazırlık sürecine girmiş durumda. Bu yatırımların finansal yükü, TSMC’yi fiyatları yeniden gözden geçirmeye zorladı.