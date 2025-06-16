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TŞOF Başkanı Gaziantep’le Toplantı Yaptı

GENEL BAŞKAN MEHMET YİĞİNER’İN GAZİANTEP TEMASLARI

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Gaziantep’te esnaf ve sanatkarların sorunları üzerine bir dizi görüşme gerçekleştirdi. TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı İsmet Özcan’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, ESOB yöneticileri ve ilçe esnaf odası başkanları katıldı. Toplantıda, esnaf ve sanatkarların temel sorunları, çözüm bekleyen talepleri ve sektörel beklentileri detaylı bir şekilde ele alındı.

PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER ÜZERİNE İSTİŞARELER

Oda başkanları, kendi meslek gruplarına dair görüş ve önerilerini sundu. Ortak istişareler sonucunda, ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantının ardından, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner açıklamada bulundu. Yiğiner, “Teşkilatımızı daha da güçlendirmek adına Gaziantep’te çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan TŞOF Yönetim Kurulu Üyemiz ve Gaziantep ESOB Başkanımız Sayın İsmet Özcan’a, ayrıca katkı sunan tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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