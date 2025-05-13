TŞOF Başkanı Y. Mehmet Yiğiner, Kahramanmaraş’ta

ŞOFÖRLER FEDERASYONU ÖZEL PROGRAMDA BULUŞTU

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Engelliler Haftası dolayısıyla Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen özel etkinliğe katıldı. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ile birlikte düzenlenen bu programda; ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar, TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve Yozgat ESOB Başkanı Latif Altın, Erzincan ESOB Başkanı Bedir Limon ve yerel esnaf odası başkanları da yer aldı.

PROGRAMA GAZİLER VE ENGELLİLER KATILDI

Etkinlikte, gaziler, engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Genel Başkan Yiğiner, katılımcıların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek destek sağladı. Programda engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye edildi. Bu bağlamda yaptığı açıklamada, “Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve aktif katılımını sağlamak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları, bugün olduğu gibi yarın da yerine getirmeye devam edeceğiz” sözlerini dile getirdi.

TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Etkinlikte, teşkilat mensuplarına, gazilere, engelli vatandaşlara ve ailelerine teşekkür eden Yiğiner, “Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.