TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

YATIRIMLARLA ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’in liderliğinde, hem üretim kapasitesini artıracak hem de hizmet kalitesini yükseltecek önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Sincan OSB’de yeni bir plaka basım fabrikası kurulurken, Sivrihisar ve Didim’deki tesislerde kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. TŞOF, ulaşım esnafının sorunlarını çözmek için çalışmalara odaklanırken, kurumsal altyapıyı güçlendirecek büyük ölçekli projelere de imza atıyor.

MODERN TESİSLER KURULUYOR

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden yeni plaka basım fabrikası, mevcut tesiste yaşanan donanım ve üretim kapasitesi sorunlarına çözüm sunacak. Modern üretim bantları, yeni nesil hatlar ve güncel donanımlarla inşa edilen bu fabrika, TŞOF’un öncelikli projelerinden biri olarak beliriyor. Ayrıca, Sivrihisar Akaryakıt ve Dinlenme Tesisi’ndeki yenileme çalışmaları ve Didim Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nin baştan aşağı yenilenme süreci dikkat çekiyor. Tesislerdeki elektrik ve mekanik altyapıdan kablolama sistemlerine kadar geniş bir yenileme çalışması yürütülüyor. Yangın güvenliği, ergonomi, estetik ve fonksiyonellik ilkesine dayanan bu çalışmalar, modern bir kurumsal kimlik oluşturmayı amaçlıyor.

ESNAFA MODERN HİZMETLER SUNULUYOR

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, plaka basım fabrikasının üretim kalitesini ve verimliliği artıracağını ifade ederek, bu tesisin hem teşkilata hem de vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti. Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yiğiner, esnafın ve vatandaşların modern imkanlarla donatılmış dinlenme alanlarına ulaşacağını vurguladı. Tüm bu çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirten Yiğiner, “Amacımız, esnafımıza ve milletimize en kaliteli hizmeti sunmak, geleceğe kalıcı eserler bırakmaktır” dedi.