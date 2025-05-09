TSSF, Şampiyona İçin 10 Mayıs’ta

ŞAMPİYONALIK MÜCADELESİ DİDİM’DE

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 2005 etkinlik programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’ni 10 Mayıs Cumartesi günü Didim açıklarında gerçekleştirecek. Aydın’ın Didim ilçesindeki Güllük Körfezi’nde belirlenen yarışma bölgesinde, TSSF’nin organize ettiği bu önemli etkinliğe 23 spor kulübünden toplam 25 takım katılıyor.

KORTAJ YÜRÜYÜŞÜ VE DALIŞLAR

Akademi Koyu’ndan başlayarak Panayır Adası ve ardından Haydar ile Yıldız koylarına kadar uzanan yarışma bölgesinde, şampiyonluk mücadeleleri cumartesi günü sabah saat 08:30 ile 13:30 arasında yapılacak. Bu etkinlik öncesinde, Altınkum Plajı’ndaki Yalı Caddesi’nde düzenlenecek kortej yürüyüşüyle etkinlik start alacak. Dalışların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler zıpkıncıları toplam 36 botla destekleyecek. Yarışmacılar, Güllük Körfezi’nde belirlenen tür ve ağırlıktaki balıkları yakalamak için tek nefes dalışlar yapacak.

Etkinliğin sonuçlarının belirleneceği Altınkum Plajı’nda jüri önünde tartım işlemleri yapılacak ve şampiyon takım ile sporcular ödüllendirilecek. Bireysel performanslarıyla yüksek puan alan sporcular arasında Zıpkınla Balık Avı Milli Takım aday kadroları da seçilecek. Geçen yıl Türkiye, bu branşta ilk kez uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmıştı. TSSF’nin Balıkesir Erdek’te düzenlediği 34. Erkekler ve 3. Kadınlar Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası’nda, TSSF Milli Takımları erkeklerde birincilik elde ederken, kadınlarda ikinci olmayı başaramıştı.

TSSF BAŞKANINDAN BAŞARI DİLEĞİ

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, Türkiye şampiyonluğuna katılan tüm spor kulüplerine ve sporcularına başarılar dilediğini belirtti. Sağlam, son yıllarda bu branşta uluslararası önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayarak, bu yıl da güçlü bir milli takım oluşturacaklarına inandığını ifade etti.