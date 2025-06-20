TSTK Olağan Toplantısı, 15 Haziran

TOPLANTININ DETAYLARI

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Haziran 2025 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi A Blok Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, USKEF Genel Başkanı Öğr. Gör. Umut Elbir ev sahipliği yaptı. Genel Kurula, siyasi ve bürokratik isimler olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Eski Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu gibi önemli isimler katıldı. TSTK, bu değerli isimlerin yanı sıra çok sayıda misafire de teşekkür etti.

YENİ YÖNETİM KADROSUNUN BELİRLENMESİ

Genel Kurul, Fahrettin Kaya’nın başkanlık ettiği Divan Heyeti tarafından yönetildi. Toplantıda, Hakan Gültekin oy birliğiyle yeniden TSTK Genel Başkanı seçildi. Genel Sekreterlik görevine ise Öğr. Gör. Umut Elbir atandı. Yeni dönemde yönetim kadrosunda birçok federasyon başkanına da görev verildi. Böylece, TSTK’nın organizasyonu ve yönetimi daha güçlü bir hale geldi.

Toplantının ana teması “Terörsüz Türkiye, Güçlü Türkiye” olarak belirlendi. Yapılan konuşmalarda, ortak akıl, milli birlik ve beraberlik, güçlü iletişim ağı ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu. TSTK, Türkiye’nin en büyük çatı sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, yeni dönemde federasyonlar arası koordinasyonu geliştirmeyi, toplumsal sorunlara çözüm odaklı politikalar üretmeyi ve stratejik adımlar atmayı planlıyor. Bu Genel Kurul ile TSTK, Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini artırmayı ve toplumsal fayda odaklı projelere hız vermeyi kendine hedef olarak belirledi. Toplantı, milli değerlere bağlı, kapsayıcı ve yenilikçi bir sivil toplum vizyonunun güçlendirilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi.