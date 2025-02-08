Tsunami Riskindeki Türk Bölgeleri Açıklandı

DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Ege Denizi ve çevresinde devam eden sismik hareketlilik, Kandilli Rasathanesi’nin hazırladığı raporla bir kez daha gündeme geldi. Raporda, Türkiye’nin tsunami tehlikesi altında bulunan bölgeleri belirlenmiş. Ege Denizi’nde son bir haftada meydana gelen 1.500’ün üzerindeki depremler, bölgedeki sismik aktivitenin daha büyük bir depreme zemin hazırlayabileceğini düşündürüyor. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliği titizlikle izlemek gerektiğini belirtiyor ve vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.

TSUNAMİ ENDİŞELERİ ARTIYOR

Ege Denizi ve çevresindeki artan depremler, halkta büyük bir korku yaratırken aynı zamanda tsunami kaygıları da gündeme geliyor. Raporda, 31 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında en küçüğü 1,2, en büyüğü 5.3 olmak üzere toplamda yaklaşık 1.513 depremin yaşandığı ifade ediliyor. Bu depremlerden 4 ve üzeri büyüklükte olanların sayısının ise 108 olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, sismik hareketliliğin devam ettiğini tekrar vurguluyor.

SANTORİNİ’DE TSUNAMİ RİSKİ

Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceği aktarılıyor. Bu durumun, bölgede tsunami riski oluşturma ihtimali bulunduğu da ifade ediliyor.

DÜNYADA TSUNAMİ RİSKİ ALTINDAKİ BÖLGELER

Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi’nde Helen yayının çevresi ve ona dik konumdaki Güney Akdeniz ile Kuzey Afrika sahilleri, tsunami riski altında olan bölgeler arasında yer alıyor. Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları da bu riskli alanlar arasında bulunuyor.

TÜRKİYE’DE TSUNAMİ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye’de tsunami riski taşıyan bölgeler, Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki alanları içeriyor. Raporda, Antalya Körfezi ve Kaş Yarımadası’nda 1 ila 3 metre arasında tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısı yapılıyor. Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi’ndeki diğer alanlarda da tsunami tehlikesinin yükseldiği vurgulanıyor.

GEÇMİŞTE YAŞANAN TSUNAMİLER

Raporda daha önce yaşanan tsunamiler de hatırlatılıyor. 1956 yılında Güney Ege’de meydana gelen Amorgos depremi örnek gösteriliyor ve geçmişteki tsunamilerin etkileri ele alınıyor. Bu depremde Kilimli Adası’nda 2,5 metre yüksek dalgalar oluştuğu, kıyıdan 1,5 kilometre içeriye kadar su baskınları yaşandığı belirtiliyor. Ünye, İncirli, Batnaz, Papazlık ve Lipsi adalarında büyük maddi hasar meydana gelirken, Fethiye’de tsunami dalgalarının 1 metreye kadar ulaşıp 250 metre içeriye kadar ilerlediği ifade ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uygulaması indirilerek, yaşanılan bölgelerde tsunami riski olup olmadığını öğrenmek mümkün oluyor.