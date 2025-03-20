TSYD ve SCÜ İş Birliği Protokolü

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile iş birliği için bir protokol imzaladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Otağ, derneğin Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gül ile Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.

İŞ BİRLİĞİNE YENİ BİR KATKI

İmza töreninde konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği arasında imzaladığımız protokolle kurumlarımız arasındaki iş birliğine güzel bir katkı sağlamış olacağız. Spor Bilimleri Fakültemizde öğrencilerimiz buralarda aldıkları teorik eğitimi sahada uygulayacağı güzel bir alanı da TSYD ile oluşturacağız” dedi. Prof. Dr. Şengönül, hazırlanan program kapsamında seminer, konferans ve atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini belirtti.

SİSTEMATİK GELİŞİM PLANI

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, “TSYD’nin amacı yazılı ve görsel basın ile internet ve radyoda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, spor yazarları kimliği ve saygınlığını korumak temeliyle çalışıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim kadrosunun öğrencilerle birlikte hazırladığı projelerin devreye sokulacağını da vurguladı.

TEŞEKKÜR VE KAPANIŞ

Çağlayan, konuşmasının sonunda TSYD’nin çalışmalarına destek veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Dekan Prof. Dr. İlhan Otağ’a ve öğretim üyelerine teşekkür etti. Protokol töreni, karşılıklı imzaların atılmasının ardından sona erdi.