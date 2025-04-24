Ttb Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Geçmiş Olsun



TTB’DEN DEPREM SONRASI AÇIKLAMA





Türk Tabipleri Birliği (TTB), Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, ilk belirlemelere göre ciddi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini ancak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. TTB, İstanbul ve çevresindeki sağlık kurumlarının durumunu sürekli takip ettiklerini ve olası sağlık hizmeti aksaklıklarına karşı destek mekanizmalarının hazırlıklı olduğunu belirtti. Açıklamada, “İstanbul ve deprem riskli tüm bölgelerde sağlık sistemi, eğitim altyapısı ve kentsel planlama bir an önce afetlere dayanıklı hale getirilmelidir” ifadesi yer aldı.



AFET HAZIRLIĞI GEREKİR





TTB, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kayıtlarına göre, 23 Nisan 2025 günü meydana gelen depremin, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, İzmit, Yalova hatta İzmir’den hissedildiğini ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. TTB, İstanbul ve çevresindeki sağlık kurumlarının durumu hakkında sürekli bilgi topladıklarını ve il tabip odalarıyla koordineli olarak çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Silivri Devlet Hastanesi’nde gözlemlenen hasarların afetlere hazır olmadığımızı gösterdiğini vurguladı. “Sağlık hizmetlerinin sürekliliği, güvenliği ve afetlere karşı dayanıklılığı yalnızca yapısal sağlamlıkla değil; aynı zamanda kapsamlı bir risk analizi, nitelikli personel planlaması ve etkili kriz yönetimiyle mümkündür” dedi.



ŞEFFAFLIK VE KOORDİNASYON ÖNEMLİ





TTB, deprem esnasında gözlemlenen zafiyetler arasında yetersiz toplanma alanları, yoğun trafik nedeniyle ulaşım sorunları ve mobil iletişim altyapısındaki aksamaların yer aldığını söyledi. “Binalar da en az bizim kadar afetlere hazır değildir” diyerek mevcut durumun önemine dikkat çekti. TTB, ayrıca okulların her türlü afette güvenle eğitim verebilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yalnızca kriz anında değil, kriz öncesinde de güçlü bir sistemin temel unsuru olduğunu vurguladı. “Afet anlarında yaşanan bilgi kirliliği ve iletişim eksiklikleri toplum sağlığı açısından ciddi riskler doğurmaktadır” ifadesine yer verildi.



ACİL ADIMLAR ATILMALI





TTB, İstanbul ve diğer riskli bölgelerde sağlık sisteminin, eğitim altyapısının ve kentsel planlamanın afetlere dayanıklı hale getirilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılması gerekliliğini tekrarladı. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda çalışabilmesinin toplumun sağlık hakkına erişiminin temel taşlarından biri olduğu belirtildi. Son olarak, “Tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz; sağlık, ulaşım, iletişim, eğitim ve toplanma alanları gibi kritik altyapıların bütüncül biçimde değerlendirilmesi ve afetlere karşı katılımcı bir hazırlık anlayışının derhal güçlendirilmesi gerektiğini talep ediyoruz” denildi.