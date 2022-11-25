TTB Başkanı Fincancı’nın cezası belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında şoke eden sözler sarfeden Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Fincancı’nın cezası belli oldu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 20 Kasım’da, şüphelinin silahlı terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Suç duyurusu ekindeki yayın kayıtlarına göre, şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik asılsız beyanlarını dile getirdiği Medya Haber TV’nin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Her ne kadar şüpheli Skype üzerinden bağlanması nedeniyle televizyonda paylaşılan ekran görüntülerinden haberinin olmadığını iddia etmiş ise de söz konusu programın görüntülü veya sesli görüşme şeklinde iletişim sağladığı, PKK silahlı terör örgütünün basın yayın organı olan Medya Haber TV’nin canlı bağlantı görüntülerinde şüphelinin kulaklık takmak suretiyle belli bir ekrana baktığının net bir şekilde görüldüğü, diğer ekran paylaşımında Medya Haber TV sunucusu olan ve hakkında aranma kaydı bulunan Selahattin Işıldak Kod isimli Adnan Göksungur’un da şüpheliyi görebilecek şekilde ekrana baktığı, bu haliyle Skype bağlantı üzerinden sadece sesle bağlantı yapılmadığı, böyle bir durum olsa idi ‘canlı telefon bağlantısı’ şeklinde bağlantıların yapılabileceği ancak mevcut deliller kapsamında video konferans ile bağlantı yapıldığının anlaşılmıştır.”