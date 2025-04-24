Ttb, sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekiyor

DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

Türk Tabipleri Birliği (TTB), depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde ciddi bir can kaybı veya yaralanma olmamasına rağmen, sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. TTB, İstanbul ve çevresindeki sağlık kurumlarının durumunu yakından izlediğini ve olası hizmet aksaklıklarına karşı destek mekanizmalarının hazır olduğunu duyurdu. TTB’nin yazılı açıklamasında, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “İstanbul ve deprem riski taşıyan tüm bölgelerde sağlık sistemi, eğitim altyapısı ve kentsel planlama bir an önce afetlere dayanıklı hale getirilmelidir.”

DEPREMİN ÖNEMİ VE ETKİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) kayıtlarına göre; 23 Nisan 2025 günü, saat 12:49’da, Marmara Denizi’nde, Silivri’ye yaklaşık 26 kilometre mesafede, 15.2 kilometre derinlikte, 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, İzmit, Yalova ve hatta İzmir’de hissedildi. Can kaybının olmaması en büyük sevinç kaynağı oldu. TTB, “Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı. Ciddi bir zarar rapor edilmediği belirtilse de, artçı sarsıntılar nedeniyle tüm sağlık emekçilerinin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

SAĞLIK HIZMETLERİNE YAKINDAN TAKİP

TTB, İstanbul ve çevresindeki sağlık kurumlarının durumunu düzenli olarak takip ediyor. Birlik, il tabip odalarıyla işbirliği içinde gelişmeleri izlemekte ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli bilgi ve destek mekanizmalarını hazır tutmaktadır. Depremin ardından TTB, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve İstanbul Tabip Odası acil durum için toplanarak durumu değerlendirmiştir.

AFET HAZIRLIĞI GEREKEN BİR KONUDUR

Silivri Devlet Hastanesi’nde görülen hasar, büyük İstanbul depremi ve diğer afet senaryoları için sağlık kurumlarının ne kadar hazırlıksız olduğunu göstermektedir. Sağlık hizmetlerinin sürekliliği, güvenliği ve afetlere karşı dayanıklılığı, yalnızca yapısal sağlamlıkla değil; kapsamlı bir risk analizi, nitelikli personel planlaması ve etkili kriz yönetimi ile sağlanabilir. Bu deprem, sağlık sistemimiz kadar kentsel afet hazırlığının da yetersizliklerini gün yüzüne çıkartmıştır. Özellikle büyük şehirlerde yıllardır belirtilen üç temel zafiyet bir kez daha kendini göstermiştir: Yetersiz toplanma alanları, yoğunlaşan trafik nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve mobil iletişim altyapısında yaşanan sorunlar.

TOPLUMSAL HAZIRLIK VE EĞİTİM OLANAKLARI

Toplanma yerlerinin imara açılması, plansız kentleşme ve ulaşım kriz senaryolarının bulunmaması, afet anında halkın güvenliğe erişimini zorlaştırmakta ve kurumların etkinliğini engellemektedir. İnsanların içinde bulundukları binalara güvenememesi, yaşanan paniğin arka planındaki hazırlık eksikliklerini ortaya koyar. TTB, depremler nedeniyle tatil edilen okullar yerine, her türlü afette güvenle eğitim ve öğretime devam edilebileceği okulların gerekliliğini bir kez daha vurgulamaktadır.

TTB, afetlere hazırlık konusunda bilimsel ve toplum yararını önceliklendiren politikaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Sağlık çalışanları sadece kriz anlarında değil, kriz öncesinde de güçlü bir sistemin temel unsurlarıdır. Bu nedenle, hem sağlık altyapısının hem de toplumsal afet hazırlığının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması zorunludur. Ayrıca, afet anlarında yaşanan bilgi kirliliği ve iletişim eksiklikleri toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır. Kriz anlarında şeffaflık, bilimsel bilgi ve koordinasyon içinde hareket etmek hayati öneme sahiptir.

İLERİDE ATILACAK ADIMLAR

TTB, İstanbul ve afet riski taşıyan bölgelerde sağlık sisteminin, eğitim altyapısının ve kentsel planlamanın afetlere dayanıklı hale getirilmesi için gereken adımların bir an önce atılmasını talep ediyor. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda görev yapabilmesi, toplumun sağlık hakkına erişimini sağlamak için gereklidir. Temel altyapıların, sağlık, ulaşım, iletişim, eğitim ve toplanma alanları gibi, bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi ve afetlere karşı katılımcı bir hazırlık anlayışının bir an evvel güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.