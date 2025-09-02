TÜ’de YÖK projesi tamamlandı

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Trakya Üniversitesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygulanan “Study in Türkiye” Programı çerçevesindeki çalışmalar ve çekimler sona erdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, programın amacının Türkiye’nin yükseköğretim sistemini uluslararası arenada tanıtmak, nitelikli uluslararası öğrenci hareketliliğini desteklemek ve üniversitelerin global görünürlüğünü artırmak olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

“Study in Türkiye” programı stratejik bir girişim olarak, üniversitede beklenen faaliyetlerin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu amaçla yapılan çekimler üniversitemizin çeşitli birimlerinde uluslararası öğrencilerle gerçekleşti. Merkez, uluslararası öğrencilerle ilgili birimlerin iletişim bilgilerini sisteme eksiksiz olarak girdi ve aktif mail adreslerini bildirerek YÖK’ün koordinasyon taleplerini karşıladı” ifadesine yer verildi. Çalışmaların, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırarak öğrencilere etkin bir destek sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.