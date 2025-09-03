TÜ İnme Merkezinin Hizmete Girdiği Açıklandı

İNME MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Servisi’nde kurulan “İnme Merkezi” artık hizmet vermeye başlıyor. Bu merkez, Edirne ve çevre illerdeki hastaların sağlık ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunacak. TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, düzenlenen törende merkezin hastalar için büyük bir şifa kaynağı olacak şekilde tasarlandığını belirtti. Edirne ve çevresinden gelen hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmak adına çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Rektör Hatipler, “İlk günden beri ‘Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız’ diyerek adım attık. Bugün de görüyoruz ki çoğu zaman yol açarak ilerliyoruz. Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle İnme Merkezini hizmete kazandırdık. Tüm halkımıza hayırlı olsun.” dedi.

MERKEZİ AÇILAN İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, açılan merkezin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağına dikkati çekti. TÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Sedat Üstündağ, Trakya bölgesinde her yıl yaklaşık 350 inme vakası gerçekleştiğini ifade ederek, bu merkez sayesinde bu hastaların tamamına hızlı bir şekilde yerinde müdahale gerçekleştirilebileceğini belirtti. Konuşmaların ardından törende kurdele kesimi yapılarak İnme Merkezi resmi olarak hizmete girmiş oldu.