TÜ İpsala MYO Öğrencileri Mezun Oldu

MEZUNİYET SEVİNCİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDE YAŞANDI

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mezuniyet coşkusunu büyük bir heyecan ile yaşadı. Törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, üniversite eğitimlerinin öğrencilere iş hayatında kapılar açacağını ifade etti. Hatipler, gençlere kariyerlerinde başarılar dileyerek, “TÜ mezunları her zaman yanında” mesajını verdi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, mezun olan öğrencilere başarı dileklerini iletti. İpsala MYO Müdürü Doç. Dr. Hayati Arda, 21. dönem mezunlarıyla birlikte toplamda 200 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığını belirtti. Arda, bu yılki mezunlarla birlikte toplamda 4 bin mezun vererek Türkiye’nin iş gücüne önemli katkılar sağladıklarını vurguladı.

BİRİNCİDEN DUYGUSAL ANLAR

Eğitim hayatı boyunca kendisine destek olanlara teşekkür eden okul birincisi Laboratuvar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Sena Nur Güler, mezuniyet yaş kütüğüne adının yazılı olduğu plaketi çaktı. Konuşmaların ardından öğrencilerin kep atmalarıyla birlikte mezuniyet heyecanı doruğa ulaştı.