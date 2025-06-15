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TÜ Mezuniyet Töreni Yapıldı

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler için bir tören gerçekleştirildi. Üniversiteden gelen bilgilere göre, tören Balkan Kongre Merkezi’nde yapıldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Edirne Belediye Bandosu’nun konseri eşlik ederken, halk oyunları gösterisi de renk kattı.

REKTÖR HATİPLER’DEN TEBRİKLER

Törende konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, mezun olan öğrencileri kutladı. Öğrencilerin eğitim süreçlerini başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Rektör Hatipler, meslek hayatında başarılar diledi. Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, öğrencilerin sadece bilgi edinmekle kalmayıp, aynı zamanda disiplin, azim ve sporun birleştirici gücüyle eğitim aldıklarını ifade etti.

GÖSTERİLER VE DİPLOMA TÖRENİ

Tören, diplomaların verilmesi, meslek andının okunması ve öğrencilerin kep atmasıyla son buldu. Mezuniyet, öğrencileri yeni bir hayata adım atmaları için motive eden anlamlı bir etkinlik oldu.

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