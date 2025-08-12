Haberler

TÜ Mühendislik Fakültesi, TÜBİTAK Desteği Aldı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖZEL BAŞARI

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek alma hakkı kazandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, Mühendislik Fakültesi akademisyenlerini makamında kabul etti.

AKADEMİK BAŞARILAR TOPLUMA KATKI SUNUYOR

Üniversitenin araştırma ve proje üretme kapasitesini her geçen gün artıran bu tür başarıların, hem bilim dünyasına hem de topluma önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Hatipler, projelerde emeği geçen tüm akademisyenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Ziyarette ise Prof. Dr. Yalçın Kaya, Prof. Dr. Gökhan Kaçar, Prof. Dr. Semra Hasançebi, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Güzin Tunca Alparslan ve Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kamer yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de 4 Yaşındaki Çocuk Havuzda

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kreşte yüzme etkinliği esnasında sara nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuk havuza düştü ve boğulma riskiyle hastaneye kaldırıldı. Aile endişeli.
Haberler

Sultanbeyli’de Tesla, tıra çarptı

Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda bir Tesla, seyir halindeki tıra çarparak hasar gördü. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve trafik sıkışıklığı yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.