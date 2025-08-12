TÜ Mühendislik Fakültesi, TÜBİTAK Desteği Aldı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖZEL BAŞARI

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinin projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek alma hakkı kazandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, Mühendislik Fakültesi akademisyenlerini makamında kabul etti.

AKADEMİK BAŞARILAR TOPLUMA KATKI SUNUYOR

Üniversitenin araştırma ve proje üretme kapasitesini her geçen gün artıran bu tür başarıların, hem bilim dünyasına hem de topluma önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Hatipler, projelerde emeği geçen tüm akademisyenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Ziyarette ise Prof. Dr. Yalçın Kaya, Prof. Dr. Gökhan Kaçar, Prof. Dr. Semra Hasançebi, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Güzin Tunca Alparslan ve Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kamer yer aldı.