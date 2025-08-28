TÜ Zeynep- Mustafa Taş Anaokulu Açılıyor

Yeni EĞİTİM SEZONU BAŞLIYOR

Trakya Üniversitesinde (TÜ) “Zeynep- Mustafa Taş Uygulamalı Anaokulu” yeni eğitim sezonunda kapılarını açıyor. Üniversiteden gelen duyuruya göre, anaokulu 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan oryantasyon programının ardından 8 Eylül’de eğitim-öğretime başlayacak. Anaokulunun, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunacağı vurgulandı.

KAPSAYICI EĞİTİM PROGRAMI

Açıklamada, “Çocuklarımızın sevgiyle büyüdüğü, oyunlarla keşfettiği ve geleceğe güvenle hazırlandığı bu özel kurumda, her bir bireyin potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesi için tüm imkanlar sunulmaktadır.” şeklinde ifadeler yer aldı. Anaokulunda, akademisyenler rehberliğinde sunulacak eğitim programının kapsayıcı modele dayandığı belirtildi. Programda çocuklara yabancı dil, STEAM, hareket eğitimi, müzik, felsefe, kodlama, geri dönüşüm, etkileşimli kitap okuma, mutfakta bilim ve tarım atölyeleri gibi çeşitli eğitimler verilecek.

ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞEN ÖĞRENME FIRSATLARI

Her hafta düzenli gerçekleştirilecek bu atölyeler sayesinde çocukların soran, keşfeden, üreten ve dünya vatandaşı bireyler olmasına katkı sağlanacak. Ayrıca, anaokulunda danışma kurulunun rehberliğinde gökyüzü gözlemleri, yaratıcı atölyeler, izci etkinlikleri ve kültürel buluşmalar gibi özel etkinliklerle velilere ve çocuklara keyifli öğrenme fırsatları sunulacağı kaydedildi.