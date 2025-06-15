Tuana Akar Mezun Oldu, Mutluyuz!

Tuana Akar, Çaycuma’da yüzde 90 bedensel engelli olarak dünyaya geldi ve 4 yıllık eğitim sürecinin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet heyecanını, annesiyle birlikte paylaşan Akar, “Babam öldüktan sonra ilk ve ortaokulu annemin sırtında, liseyi ise belediyenin tahsis ettiği engelli rampalı özel halk otobüsü sayesinde tamamladım. Hayallerime kavuştuğum için çok mutluyum” dedi. Mezuniyet töreni, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Fakültelerini birincilikle tamamlayan öğrenciler, arkadaşları adına konuşma yaptı. Dereceyle mezun olan öğrencilere belge ve hediyelerini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve fakülte dekanları takdim etti. Tören sona erdiğinde mezunlar keplerini havaya atarak bu özel anı kutladı. Rektör Prof. Dr. Adıgüzel’in yanı sıra rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, senato üyeleri ve mezunların aileleri de etkinlikte yer aldı.

EĞİTİM YOLUNDAKİ ZORLUKLAR

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, yaşam boyu öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayarak, “3 Kuşak” mezunların bir araya geldiğini ifade etti. Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi veren Adıgüzel, “Bugün sizleri mezun olarak uğurladığımız Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1982 yılından bu yana 4,5 milyona yakın mezun verdi. Bu eğitim fırsatı, Türkiye’de ve dünyada önemli bir boşluğu dolduruyor. 81 ilimizde ve 50’ye yakın ülkede mezun olan on binlerce insanımız var. Farklı yaşlardan ve statülerden insanlar zaman ve mekana bağlı kalmadan eğitim alabiliyor. Bu da önemli bir fırsat ve güç oluşturuyor” dedi.

Tuana Akar, mezuniyet töreninde hayat hikâyelerini ve öğrenim arzularını paylaşarak duygularını dile getirdi. 1,5 yaşında mide kanseri nedeniyle babasını kaybeden Tuana, annesi, dedesi ve anneannesi ile yaşamaya başladı. Başlangıçta maddi zorluklar nedeniyle okuluna ulaşmakta zorlanan Akar, tekerlekli sandalye ile eğitimine devam etmek zorunda kaldı. İlkokul ve ortaokul eğitimini çoğunlukla annesinin sırtında tamamladı. Lise eğitimini ise Zonguldak Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın destekleriyle engelli rampasına sahip özel halk otobüsünden yararlanarak tamamladı. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümüne kayıt olan Akar, 4 yılın ardından mezuniyet heyecanı yaşadı. Zorlukları aşmak için ailesinin ve azminin büyük destek olduğunu belirten Akar, engelli bireylere, “Yılmasınlar, azmetsinler ve başarsınlar” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Annesi Filiz Akar, kızının öğrenim sürecindeki mücadelelerini anlatarak, “Çok mutluyum, bu mutluluğun tarifi yok. Kızım ile gurur duyuyorum. Anlatılmaz yaşanır bir durum. Kızım çok heyecanlıydı, ben de öyleyim. Gerçekten hislerimin tarifi yok. Hep okula götürdüm ve getirdim. Hiç yılmadım” ifadelerini kullandı. Tuana Akar, mezuniyet sevincini annesiyle birlikte kutladı ve diğer öğrencilere de bu heyecanı yaşamaları için üniversite eğitimine yönelmelerini önerdi.