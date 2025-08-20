Haberler

Tuana Nur Yıldız Ve Kyungsu Kang Evlendi

İKİ KÜLTÜRÜ BİRLEŞTİREN AŞK

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Tuana Nur Yıldız (23), internet üzerinden tanıştığı Güney Koreli Kyungsu Kang (25) ile evliliğe adım attı. İnternette kullandığı bir uygulama aracılığıyla Korece öğrenirken, Kyungsu Kang ile tanışan Yıldız, bu süreçte duygusal bağ kurdu ve sonunda evlenmeye karar verdiler.

NİKAH TÖRENİ COŞKUSU

Genç çift, Ereğli ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen bir törenle hayatlarını birleştirdi. Nikah öncesi basın mensuplarına demeç veren Kyungsu Kang, eşine duyduğu sevgiyi dile getirerek, “Onu çok seviyorum” ifadesinde bulundu. Tuana Nur Yıldız ise, “Dil öğrenmek amacıyla tanıştık. Eşimin Türkiye’ye gelme sebebi de benim” şeklinde konuştu. Tören bitiminde, davetliler çifti alkışlarla destekleyerek tebrik etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.