Tuana Nur Yıldız Ve Kyungsu Kang Evlendi

İKİ KÜLTÜRÜ BİRLEŞTİREN AŞK

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Tuana Nur Yıldız (23), internet üzerinden tanıştığı Güney Koreli Kyungsu Kang (25) ile evliliğe adım attı. İnternette kullandığı bir uygulama aracılığıyla Korece öğrenirken, Kyungsu Kang ile tanışan Yıldız, bu süreçte duygusal bağ kurdu ve sonunda evlenmeye karar verdiler.

NİKAH TÖRENİ COŞKUSU

Genç çift, Ereğli ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen bir törenle hayatlarını birleştirdi. Nikah öncesi basın mensuplarına demeç veren Kyungsu Kang, eşine duyduğu sevgiyi dile getirerek, “Onu çok seviyorum” ifadesinde bulundu. Tuana Nur Yıldız ise, “Dil öğrenmek amacıyla tanıştık. Eşimin Türkiye’ye gelme sebebi de benim” şeklinde konuştu. Tören bitiminde, davetliler çifti alkışlarla destekleyerek tebrik etti.