Haberler

Tuba Beyhan: Kadın Girişimciliğinde Örnek İsim

İSTİHDAM SAĞLAYAN GİRİŞİM

Bitlis’in Tatvan ilçesinde girişimci Tuba Beyhan, farklı sektörlerde bulunan işletmeleriyle istihdam oluşturuyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 18 çalışanıyla birlikte güzellik, otomobil alım satımı, gayrimenkul ve organizasyon alanlarında hizmet veriyor. Beyhan, bu şekilde iş hayatında kadınların gücünü kanıtlıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ZORLUKLARI

Yaklaşık sekiz yıldır bu sektörlerde yer aldığını belirten Tuba Beyhan, kadın olarak iş dünyasında bazı güçlüklerle karşılaştığını fakat inanç ve kararlılıkla bu süreci aştığını vurguluyor. Beyhan, “Kadınlarımız ne kadar zor olursa olsun, istedikleri zaman her şeyin üstesinden gelebileceğini göstermek için kendi alanlarında ilerlemeye çalışıyorum. Amacım, kadınların önünü açmak ve onların isteyince her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak” şeklinde açıklama yapıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Polislerin Fedakarlığını Anlatan Duygusal Klip

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın polisleri onurlandıran bir video yayımladı. Klip, 'Evde merhamet, işte cesaret' temasıyla kadınların fedakarlıklarını vurguluyor.
Haberler

Kaçan Muhabbet Kuşunu Bulana 20 Bin TL Ödül

Hatay'da Ferhat Okur, 6 yıldır yanından ayırmadığı muhabbet kuşu 'Fındık'ı kaybetmenin acısıyla, bulan kişiye 20 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.