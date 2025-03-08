Tuba Beyhan: Kadın Girişimciliğinde Örnek İsim

İSTİHDAM SAĞLAYAN GİRİŞİM

Bitlis’in Tatvan ilçesinde girişimci Tuba Beyhan, farklı sektörlerde bulunan işletmeleriyle istihdam oluşturuyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 18 çalışanıyla birlikte güzellik, otomobil alım satımı, gayrimenkul ve organizasyon alanlarında hizmet veriyor. Beyhan, bu şekilde iş hayatında kadınların gücünü kanıtlıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ZORLUKLARI

Yaklaşık sekiz yıldır bu sektörlerde yer aldığını belirten Tuba Beyhan, kadın olarak iş dünyasında bazı güçlüklerle karşılaştığını fakat inanç ve kararlılıkla bu süreci aştığını vurguluyor. Beyhan, “Kadınlarımız ne kadar zor olursa olsun, istedikleri zaman her şeyin üstesinden gelebileceğini göstermek için kendi alanlarında ilerlemeye çalışıyorum. Amacım, kadınların önünü açmak ve onların isteyince her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak” şeklinde açıklama yapıyor.