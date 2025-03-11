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Tuba Demir Avrupa Şampiyonu Oldu

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ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda, kadınlar 55 kilogramda ringe çıkan milli güreşçimiz Tuba Demir, finalde zorlu bir mücadele vererek Moldovalı Mihaela Samoil’i 7-0’lık net bir skorla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

BRONZUN SAHİBİ EBRU DAĞBAŞI

Diğer yandan, 59 kilogramda mücadele eden milli güreşçimiz Ebru Dağbaşı, Bağımsız Sporcu Evgeniia Ogorodnikova’yı 4-3’lük bir galibiyetle yenerek bronz madalya kazandı.

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