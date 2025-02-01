Tuba Ünsal, Filmde Otel CEO’su Rolünde

GÜZEL, ZENGİN VE GÜÇLÜ BİR KARAKTER

Tuba Ünsal, “Aşk Sadece Bir An” isimli sinema filmi için kamera karşısına geçiyor. Bu yapımda konuk oyuncu olarak yer alan Ünsal, zengin, güzel ve güçlü bir otel CEO’su olan Şebnem karakterini canlandırıyor. Film, senaryosu Aslı Zengin tarafından yazılan, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği ve yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı bir projedir.

FİLM VİZYONA GİRECEK

“Aşk Sadece Bir An” filmi, 14 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak. Filmdeki aşk hikayesinin merkezinde rüzgar ve hayal temalarının işlenmesi, izleyicilerin dikkatini çekiyor.