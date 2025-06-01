TÜBAF, Filistin İçin Yayın Yapıyor

İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARA DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı uygulamalarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda “Filistin İçin Sessiz Kalma” ortak canlı yayını devam ediyor. Yayına Gazeteci yazar Güngör Yavuzaslan ile Ülke TV sunucusu Mustafa Yıldız moderatörlük yapıyor. Yavuzaslan, Gazze’de gerçekleşen soykırımın 600 gündür sürdüğünü belirterek, “Siyonist vahşeti dengeleyecek bir Müslüman ve Kudüs ittifakı kurulmadıkça ara vermeyecekler, durmayacaklar. İsrail, sapkın bir inanç olan Arzı Mevud’a göre vaadedilmiş topraklarını almadan durmayacağını ifade ediyor.” açıklamasında bulundu.

GELEN TARİHSEL NOTLAR ÖNEMLİ

Gazze’de yaşanan katliamlara karşın, yerel halkın topraklarından ayrılmadan savunmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yavuzaslan, “600 gündür süren mezalimde, çocuklar anne babalarını gömdü, anne babalar da çocuklarını, ancak onlar Gazze’yi terk etmediler. Tarih bunu not edecek. Dünya savaş tarihinde bunun eşi ve benzeri yok. Gazze’yi şimdiye kadar görmeyen devletler, Gazze konusunda politika geliştirmeye başladı. 153 ülke şu an Gazze’yi tanıyor.” dedi.

Pazarlık ÜZERİNDEN SİYASET YÜRÜTÜLÜYOR

Yavuzaslan, Gazzelilerin yaşadığı mücadelenin İslam coğrafyası tarafından unutulmadığını ve yeniden hatırlandığını dile getirerek, Gazze’de ablukanın devam ettiğini ve İsrail’in Gazzelilerin yaşamları üzerinden pazarlık yaptığını aktardı. Türkiye’nin Gazze konusunda siyaset üstü bir duruş sergilediğini vurgulayan Yavuzaslan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin mücadelesini devlet politikası haline getirerek tarihe not düşüyor. ‘Gazze yalnız değildir’ dedi. Azerbaycan’ın mücadelesinde olduğu gibi, Gazze’yi de yalnız bırakmayacaklarını tüm dünyaya iletti.” diye konuştu.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Tüm yaşananların ardından Filistin’in geleceğinde büyük bir belirsizlik olduğunu söyleyen Yavuzaslan, bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelenin süreceğini ifade etti. 24 TV Program Müdürü Zeynep Türkoğlu ise, Filistin’in insanlık için bir mektep görevi gördüğünü belirterek, “O topraklar hiçbir zaman böyle değildi. İlişkilerimiz çok derindi. Bu gelişmelere rağmen orada varız.” değerlendirmesini yaptı. Canlı yayının birçok medya kuruluşundan temsilcilerle birlikte 12.00’ye kadar sürmesi planlanıyor.