TÜBAF Heyeti, TBMM’de Ziyaret Gerçekleştirdi

BAŞKAN KURTULMUŞ’A ZİYARET

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. Federasyon Başkanı Sinan Burhan’ın liderliğinde gerçekleşen ziyarete, TÜBAF Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri de katıldı. Görüşmede, basın mensuplarının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri derinlemesine ele alındı.

TALEPLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ziyaret sırasında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a basın camiasının taleplerini içeren detaylı bir dosya takdim etti. Göz önüne çıkan talepler arasında, gri pasaport uygulamasının yeniden değerlendirilmesi ve gazetecilerin eşleri ile çocuklarına bu imkânın tanınması yer aldı. Ayrıca, TÜRKSAT uydularından alınan hizmetlerin ücreti konusunda yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği dile getirilerek, dolar bazında ücretlendirme yerine Türk lirası ile ödeme yapılmasının basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği için önemli olduğu vurgulandı.

HUSUSİ DÜZENLEMELERIN GEREKLİLİĞİ

Ziyaret sırasında ayrıca kamu spotlarının ücretlendirilmesi, yerel ve ulusal basın gelirlerinin artırılması, medya sektörüne yönelik kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılması ve yayıncıların yaşadığı telif hakkı sorunlarının gündeme getirildiği ifade edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının topluma karşı üstlendiği sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti ve çözüm konusunda gereken desteği sağlamaya her zaman hazır olduklarını açıkladı.

GELECEKTEKİ İŞ BİRLİKLERİ

Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu yönetimine başarılar dileyerek, bu tarz görüşmelerin Meclis ile medya dünyası arasında daha sağlam bir köprü kurulmasına katkı sunacağını vurguladı. Ziyaretin, basın sektöründeki sorunların çözüne yönelik somut adımların atılmasına vesile olması bekleniyor.