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Tüberküloz Artıyor, Dikkat Edin!

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TÜBERKÜLOZUN YÜKSELEN TEHLİKESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri, tüberkülozun geçen yıl 8,2 milyon vaka ile rekor kırdığını ve bunun sonucunda bu hastalığın şimdi ‘en önde gelen bulaşıcı hastalık’ haline geldiğini belirtiyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ VE RİSKİ

Yetkililer, Viktorya döneminde verem olarak bilinen bu hastalığın erken dönem belirtilerinin soğuk algınlığı ya da gribe benzediğine dikkat çekiyor. Ancak, tüberkülozun bulaştığı her altı kişiden birini öldürebileceği konusunda önemli bir uyarı yapıyorlar.

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