Tüberkülozun Artışı İçin Uyarılar Yapıldı!

DSÖ’DEN ENDİŞELİ AÇIKLAMALAR

DSÖ, tüberküloz vakalarındaki bu artışın 2023 yılı itibarıyla Covid-19’u geride bırakarak bulaşıcı hastalıklar arasında en öncelikli duruma geleceğini belirtiyor. Küresel ölçekte vaka sayıları artış gösterirken, DSÖ tarafından bildirilen tüberkülozdan kaynaklanan ölüm sayısı 2022 yılında 1,32 milyondan 2023’te 1,25 milyona düşmüş durumda. Ancak, tüberkülozun uzun vadeli etkileri göz önünde bulundurulduğunda, yeni kaydedilen artışın etkileri muhtemel bir süre daha hissedilmeyebiliyor.

UZMANLARDAN ‘REZALET’ DEĞERLENDİRMESİ

Uzmanlar, bu durumu “bu bir rezalettir” sözleriyle ifade ediyor. Tüberkülozun yıllar içinde öldürücü etkisinin devam etmesi ve hastalığın zamanla yayılma potansiyeli, gelecekte bu durumun daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor. DSÖ’nin verileri, global sağlık alanındaki zorlukların arttığını ve bu durumla başa çıkmanın gerektiği bir konu olduğunu gösteriyor.