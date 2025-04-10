TÜBİTAK 2209-A Proje Sonuçları Açıklandı!

ÖĞRENCİLERİN BEKLEDİĞİ SONUÇLAR AÇIKLANDI

TÜBİTAK’ın üniversite öğrencilerine yönelik yürüttüğü 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın sonuçları, binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Destek almaya hak kazanan projelerin açıklanma tarihi, sonuçların hangi platformdan duyurulacağı ve başvuru sahiplerinin bunlara nasıl ulaşacağı, özellikle proje hazırlığı yapan lisans öğrencileri tarafından yakından izleniyor. Peki, TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları gerçekten açıklandı mı? Tübitak 2209 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

SONUÇLAR 8 NİSAN 2025’TE AÇIKLANDI

TÜBİTAK, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında başvuruda bulunan öğrencilerin beklediği sonuçları 8 Nisan 2025 tarihinde erişime açtı. 2024/1 dönemine ait başvuru değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi. Bu dönem toplam 34.762 başvuru değerlendirildi ve bunlardan 17.889 proje destek almaya hak kazandı. Programın amacı, üniversite öğrencilerini bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek, araştırma becerilerini geliştirmek ve proje kültürünü yaymak.

SONUÇLARI ÖĞRENME ADIMLARI

2025 yılı TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları, TÜBİTAK’ın BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Başvuru sahibi öğrenciler, destek alıp almadıklarını görmek için kişisel kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapmalıdır. Sonuç ekranında, projenizin desteklenip desteklenmediği, varsa puan durumu ve değerlendirme sonucu detayları yer alıyor.