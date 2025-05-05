TÜBİTAK 4006 Fuarı Açıldı, 11 Proje

AÇILIŞ TÖRENİ VE İLGİ

Çorum’un Mecitözü ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenleniyor. Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen fuarda, 11 proje öğrenci ve velilerin ilgisine sunulmuş durumda. Fuarın açılış törenine katılan Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve diğer davetliler, etkinliğin ardından fuarı gezerek projeler hakkında detaylı bilgi alıyor.

PROJE ÇEŞİTLİLİĞİ

Fuarda, Mecitözü İmam Hatip Ortaokulundan matematik ve dil edebiyat alanlarında toplam iki proje, Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesinden ise her biri birer proje olmak üzere iki kimya, iki matematik, üç biyoloji ve değerler eğitimi ile coğrafya alanlarından birer proje sergileniyor. Toplamda 11 projenin yer aldığı etkinlik, 6 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.