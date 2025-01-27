TÜBİTAK Destekli 5G ve Yapay Zekâ Projesi

TÜBİTAK’TAN DESTEK ALAN YENİ PROJE

Turkcell’in liderliğini üstlendiği ‘AI-P5G: Bulut Tabanlı 5G Ağ Yönetiminde Yapay Zekâ Destekli Optimizasyon’ projesinin, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandığı bildirildi. TÜBİTAK’ın 2022’de başlattığı TEYDEB 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Programı, yapay zekâ teknolojilerinin ürün ve çözümlere dönüştürülmesi amacıyla ülkemizdeki teknolojik ekosistemin gelişimini hedefliyor. Proje, özel sektör ile akademi iş birliği ile gerçekleşecek.

KONSORSİYUMDA YERLİ KURUMLAR YER ALIYOR

Turkcell’in liderlik ettiği konsorsiyumda yerli teknoloji şirketi Opticoms ve Koç Üniversitesi’nin bulunduğu belirtiliyor. Projenin uygulanma aşamasında, otomotiv sektöründen Beemobs ile robotik alanında faaliyet gösteren SmartUniversal firmalarının destek vereceği açıklandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA KATKI

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, konuya ilişkin olarak şunları söylüyor: “TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan bu projemizin, akademik ve teknolojik gelişmeleri desteklemenin yanı sıra farklı sektörlerin dijital dönüşüm yolculuklarına kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.” Proje, yüksek otomasyon seviyesinde akıllı bir haberleşme altyapısı kurmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKÂ TEMELLİ YENİ PLATFORM

Proje dahilinde, yapay zekâ temelli özel bir 5G şebeke yönetim platformu geliştirilmesi planlanıyor. Bu platform sayesinde, şebekedeki anlık değişen gereksinimler, farklı makine öğrenimi teknikleri kullanılarak öngörülebiliyor. Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin güçlenmesini sağlamak amaçlanıyor.