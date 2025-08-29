TÜBİTAK Etkinliği, Bilim İçin Fırsat

GENÇLERİN BİLİM İLGİSİNİ ARTTIRMAK

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen 27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamada, “Gençlerimize bilimi ve gökyüzünü tanıtarak, onların ufkunu genişletmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerine katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir.” ifadelerini kullandı. Aydın, etkinliğin başarılı geçmesi dileğinde bulunarak, katılımcıların keyifli zaman geçireceğini belirtti. 1998 yılında Antalya Saklıkent’te başlayan etkinliğin, zamanla büyüyerek ülke genelinde binlerce gökyüzü meraklısını bir araya getirdiğini aktardı.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Aydın, Milli Uzay Programı çerçevesinde gençlerin uzaya olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Bu yıl etkinliğe 81 ilden toplam 33 bin başvuru geldiğini belirten Aydın, kura ile seçilen 79 şehirden 1000 kişinin burada gökyüzü ile buluşma şansı yakalayacağını ifade etti. Katılımcılar, güneşten yıldızlara uzanan teleskop gözlemleri, alanında uzman akademisyenlerden paneller, söyleşiler ve çeşitli sunumlar, tüm yaş grupları için tasarlanmış atölyeler ve bilim şovları, TÜBİTAK’ın bilim merkezleri tarafından oluşturulan deneyim alanları ve astronotların ilham verici sunumları ile insanlı uzay misyonunu deneyimleme fırsatı bulacak.

BİLİM FARKINDALIĞI YARATMAK

Aydın, TÜBİTAK’ın genç insan kaynağı yetiştirme sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurgulayarak, “Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu misyonun bir parçası olarak, gökyüzü farkındalığını erken yaşlarda kazandırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle tanışmasını sağlamak için büyük bir fırsat sunuyor.” dedi. Gelecekte ülkenin mimarları olacak gençlerin gözlerindeki merak ve heyecanın, bilim ve teknoloji yolculuğunda en büyük güvence olduğunu sözlerine ekledi.

GÖKYÜZÜ İZLEME FAALİYETLERİ

Törenin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve çok sayıda öğrenci etkinlik alanını gezip yıldızları izledi. Katılımcılar, yetkililerden gözlem etkinlikleri hakkında bilgi aldı.