TÜBİTAK Gözlem Etkinliği, Gökyüzünü Şenlendirdi

KAYAK MERKEZİNDE ZAFER COŞKUSU

Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde bu yıl 27’ncisi gerçekleştirilen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusuyla dikkat çekti. Etkinlik alanında yer alan 100 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde oluşturulan Zafer Korteji, binlerce katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Korteje TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da katıldı. ‘Halk Günü’ çerçevesinde etkinliğe katılan gökyüzü meraklıları, ellerinde Türk bayraklarıyla korteje eşlik ederek coşkularını ifade etti. Yürüyüş, katılımcıların hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumasıyla sona erdi. Zafer Bayramı kutlamalarının ardından etkinlik, teleskoplarla gökyüzü gözlemleri, atölye çalışmaları ve bilimsel seminerlerle devam etti.

ETKİNLİK SONA YERECEK

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın koordinasyonu ve Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ulusal Gözlemevleri’nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik boyunca 39 rehber ve 84 astronomun yanı sıra birçok akademisyen ve araştırmacı da yer alıyor. Program; gündüz Güneş gözlemleri, gece ise Ay, gezegen, yıldız ve bulutsu gözlemleri ile seminerler, paneller, söyleşiler, bilim şovları ve atölye çalışmaları ile zenginleşiyor. Çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan atölyeler, deneyim alanları ve uzay tüneli, gökyüzünü keşfetmeyi daha eğlenceli hale getiriyor. Katılımcılar, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinin hazırladığı sergiler ve atölyeler aracılığıyla bilimi doğrudan deneyimleme fırsatı buluyor.

ASTRONOTLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI

Etkinlikte, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve yörünge altı uçuşu gerçekleştiren Tuva Cihangir Atasever de deneyimlerini katılımcılarla paylaşıyor. Etkinliğin üçüncü günü olan 30 Ağustos Cumartesi, ‘Halk Günü’ olarak etkinlikler düzenlendi. Gökyüzünün büyüsünü merak eden herkes, bu özel günü deneyimleme şansı buldu. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 31 Ağustos Pazar günü sona erecek.