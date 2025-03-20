TÜBİTAK’ta Erzurum Başarısı Sürüyor

ERZURUM’DAN BAŞARI

TÜBİTAK 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Bölge Finaline katılma hakkı kazanan 100 projeden 28’inin Erzurum’dan olduğu açıklandı. Milli Eğitim Müdürlüğü, bu başarıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda TÜBİTAK’ta Erzurum’un etkisinin devam ettiğini vurguladı.

ÖĞRENCİLERİ VE DANIŞMANLARI KUTLADI

Yapılan açıklamada, “Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize ve danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyor; Bölge Finalinde de başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bu duyuru, Erzurum’da bilimsel çalışmalara olan katkının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.