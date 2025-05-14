TÜDKİYEB Başkanı, Kurbanlık Arzı Olacak

KURBAN BAYRAMI’NA HAZIRLIK

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı’nda kurbanlık arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını kaydediyor. Çelik, “Bu yıl Kurban Bayramı’nda 3 milyondan fazla küçükbaş, yetiştiricilerimiz tarafından satışa sunulacak.” diye belirtiyor. Çelik, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan varlığı ve satışları ile ilgili değerlendirmeler yapıyor.

KURBANLIK SATIŞLARINDA DURUM

Kurbanlık satışlarının başladığını vurgulayan Çelik, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Fazlasıyla kurbanlık hayvan satışa hazır.” diyerek güven veriyor. Her yıl ortalama 2,5-3 milyon küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak satıldığını hatırlatan Çelik, bu yıl bu sayının 3 milyondan fazla olacağını duyuruyor.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM

Kurbanlıkların fiyatlarının bölgelere göre değiştiğini belirten Çelik, “Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz.” diyor. Bu artışın başlıca nedeninin, yem ve diğer girdi maliyetlerinin artışı olduğunu ifade ediyor. Küçükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatı 270 ile 300 lira arasında değişirken, büyükbaş hayvanlarda bu fiyatların 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

Bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira olarak açıkladığını hatırlatan Çelik, bu rakamın makul olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, kurbanlık almak isteyen vatandaşlara yönelik bir uyarıda bulunuyor; bayramda ticari kazanç peşinde olan kuruluş ve şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Çelik, kurban satış yerleri ile ilgili olarak belediyelere çağrıda bulunuyor. “Her Kurban Bayramı öncesinde belediyelere kurban satış yerleriyle ilgili yetiştiricilere destek olmaları çağrısında bulunuyoruz.” diyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, kurban satış ve kesim yerlerinde yetiştiricilerden ücret talep edilmemesini istediklerini ekliyor. Fakat bazı belediyelerin yetiştiricilerden yüksek miktarlarda işgaliye ücreti aldığını da vurguluyor. Çelik, “Kurban Bayramı’nı gelir kapısı olarak düşünmeden yetiştiricilerimize yardımcı olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullanıyor.