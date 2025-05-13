Tüdkıyeb Genel Başkanı Çelik, Tarımı Desteklemeliyiz

TARIMSAL DESTEKLERİN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal desteklerin, mevcut ekonomik koşullarla uyumlu bir şekilde artırılmasının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, çiftçilerin ülkenin kalkınmasında ve ekonomisinin büyümesinde büyük emek veren kesimlerden birisi olduğuna dikkat çekti.

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR

Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması için çiftçi ve yetiştiricelerin karşılaştığı sorunların çözümü gerektiğini aktaran Çelik, bu adımlar atıldıkça tarım sektörünün daha iyi bir seviyeye ulaşabileceği mesajını verdi. Çelik, çiftçi sayısının artırılması ve çiftçilerin yaş ortalamasının düşürülmesi adına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini ifade ederek, “Son yıllarda kayıtlı çiftçi sayımızın giderek azalma eğiliminde olmasının nedenleri gerçekçi analizlerle ortaya konulmalı ve artış için neler yapılması gerekiyorsa zaman kaybedilmeden gerekli tedbirler alınmalıdır” şeklinde konuştu. Gençlerin tarımı tercih etmesini sağlamak amacıyla daha fazla destek sunulması gerektiğini vurguladı.

TARIM SEKTÖRÜNÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Tarımın tüm ülkeler için stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Çelik, artan nüfusun gıda taleplerinin karşılanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması gibi konuların tarımın önemini artırdığını belirtti. Tarım ve çiftçilerin desteklenmesinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Çelik, “Devletimiz, tarımda üretimin artırılması noktasında çiftçilerimize mazotundan gübresine, tohumluğundan hayvancılığa kadar her türlü desteği mali imkanlar ölçüsünde vermeye gayret ediyor” dedi. Çelik, desteklerin modern ekonomik şartlarla uyumlu şekilde artırılmasının, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.