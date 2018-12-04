Tudor, Fatih Terim’i suçladı

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin aldığı kötü sonuçlarla ilgili tecrübeli teknik adam Fatih Terim’i suçladı.

Galatasaray’ın geçen yıl ile bugüne bakıldığında, kaybedilen maçlarda adeta “Dejavu” yaşanıyor. Igor Tudor döneminde Cim-Bom kime kaybettiyse, bugün de yine o takımlara yenildi. Aslan, Hırvat teknik adam yönetiminde geçen yıl Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatya’ya deplasmanda kaybederken, Terim döneminde de yine sonuçlar değişmedi, aynı takımlar galip geldi. Cim-Bom, Tudor ile evinde Fenerbahçe ile berabere kalırken, bu yıl da aynen berabere kalındı. Üstelik geçen yıl VAR olsa sonucun Galatasaray lehine farklı olabileceği yorumları bile yapıldı.

TUDOR, FATİH TERİM’İN TABLOSUNU SOLLADI

Cim-Bom’da alınan sonuçlar ilginç bir fotoğrafı daha ortaya çıkardı. Geçen sezon Igor Tudor yönetiminde 14. hafta sonunda 29 puanla ikinci sırada olan Galatasaray, bu sezon Fatih Terim yönetiminde yine bu hafta itibarıyla 24 puan toplayabildi. 14 hafta sonunda iki teknik adam arasındaki farklar ise Tudor, Antalya ile berabere kalırken, Terim döneminde kayıplara deplasmandaki Akhisar yenilgisi ile iç sahada Bursa ve Konya beraberliklerinin eklenmesi oldu.

Diğer bir detay da lider Medipol Başakşehir’den geldi. Geçen sezon Cim-Bom’un bir puan önünde 30 puanla lider olan turuncu-lacivertliler bu sezon da aynı sırada ve aynı puanda… Burada da farklılık, Aslan’ın ikinci sıradan uzaklaşması…

TRT